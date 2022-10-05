Türkiye Gazetesi

ABD’li bir TikTok kullanıcısı olan Lauren Elaine Skirvin, dünyanın en tanınmış seri katilleri üzerinde çarpıcı bir araştırma yaptı. Aralarında Jeffrey Dahmer’dan Ted Bundy’nin de olduğu seri katillerin doğum günlerini ve burçlarını inceleyen TikTok kullanıcısı ilginç sonuçlara ulaştı. İşledikleri cinayetlerle filmlere ve kitaplara konu olan 500’den fazla seri katilin burcunu inceleyen 38 yaşındaki Lauren, katillerin burçlarını uzun bir liste halinde paylaştı.

LİSTEDE SADECE 4 BURÇ VAR

Skirvin “Astrolojiye inanmayanlara soruyorum: Bu uzun listede sadece 4 burcun olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yönelterek ulaştığı sonuçları paylaştı. İçinde Marry Bell, George Chapman, Ed Gei ve Richard Ramirez gibi seri katillerin bulunduğu listede yalnızca 4 burcun olduğunu söyleyen Skirvin, her burcun bir elemente denk geldiğini belirtti.

EN ÇOK TEKRAR EDEN BURÇ BAŞAK

Başak, İkizler, Balık, Yay burcunun en popüler seri katillerin burcu olduğunu söyleyen kullanıcı, bu burçların ‘ateş, su, hava ve toprak’ elementleriyle de eşleştiğini vurguladı. Skirvin aynı zaman da Başak burcunun listede en çok tekrar eden burç olduğunu söyledi. Başak burcunu sırasıyla İkizler, Balık ve Yay takip ediyor. Burçlar arasında en az sevilen burcun Akrep olduğunu belirten Skirvin, listede akrep burcunun yer almamasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

ABD’de seri katil paniği! Kentte alarm verildi: “Tek başınıza dışarı çıkmayın” ABD’nin Kaliforniya eyaletinde seri katil paniğe yol açtı. Son 1 yılda aynı bölgede 6 kişi öldürüldü. Eyalette alarm verildi. Polis kent sakinlerine “gece tek başına dışarı çıkmayın” uyarısında bulunurken yakalatana ise 125 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Siyah kapüşonlu montla gezen seri katilin zamanlaması ve hedef aldığı gruplar ise dikkat çekti.