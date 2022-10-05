Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 8 aydır devam ediyor. Ukrayna güçlerinin taarruzu ile Rus geri çekilmesi sürerken Rus televizyonu ilginç anlara sahne oldu. Moskova’da Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva Rusya-Ukrayna savaşına dair çok sorular sordu. Skabeyeva soruları sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, sunucu programında Luhansk halk milislerinden Andrei Morachko ile röportaj gerçekleştirdi ve röportajında 'Biz asker değiliz, o yüzden bize açıklayın' sözleri ile ile başlayarak şu soruları sordu;

'Onlar köy köy ilerlerken biz neden metre metre ilerliyoruz? Neden durum şimdi onlar için daha iyi gidiyor? Durum ne zaman değişecek?'

Milis güçlerden Marochko ise suçlamaları reddetti ve Rusya ve ona bağlı güçlerin mücadele etmesinin nedeninin NATO olduğunu iddia etti.

NATO İTİRAFINDA BULUNDU

Halk milis güçlerinden Marochko, 'Ukrayna birlikleriyle savaşmadığımızı göz önünde bulunduralım. NATO askerleriyle savaşıyoruz. Muazzam kaynaklara sahipler. Şu anda imkanları bizimkinden üstün' ifadelerini kullandı.

Marochko;

'Onların ana kaynağı istihbarat. Hareketlerimizi bir uydudan kelimenin tam anlamıyla çevrimiçi olarak takip ediyorlar, tahkimatlarımızı takip ediyorlar. Doğal olarak bu onlara çok büyük faydalar sağlıyor ve başarı şansları bizimkinden çok daha yüksek.' İfadelerini kullandı.

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