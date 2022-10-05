Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus öğretmenlere hitaben yapmış olduğu bir konuşmada cuma günü resmi olarak ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesini beklediklerini dile getirdi.

SEFERBERLİKLE İLGİLİ YENİ KARARNAME

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikle ilgili yaşanan sorunlara da değinen Putin, düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını ve bazı öğrenciler için zorunlu askerliğin erteleneceğini açıkladı.

TESLİM OLAN ASKERLERİN EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

Putin imzayı attı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçecek Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı aktarıldı.

Rus üst düzey yetkiliden NATO’yu alarma geçiren 'nükleer' iddiası: Putin’in ‘kıyamet silahı’ üssünden ayrıldı Rusya-Ukrayna hız kesmeden devam ederken İngiliz basınında dünya gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'de yer alan haberde üst düzey bir savunma kaynağından edinilen bilgiye göre Putin’in nükleer silah kullanmaya hazır olduğu ve füzelerin Karadeniz’de konuşlandıracağı iddia edildi. Öte yandan Putin’in ‘kıyamet silahı’ adını taşıyan Nükleer Denizaltısının üssünden ayrıldığı öne sürüldü.