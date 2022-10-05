Türkiye Gazetesi

Etiyopya hükümeti ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı TPLF güçleri arasındaki çatışmalar Kasım 2020'den beri devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray bölgesinde yer alan Eritre sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Adi Daero kasabasına dün hava saldırısı düzenlediği ve çatışmalar sebebiyle yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okulun hedef alındığı iddia edilerek, düzenlenen hava saldırısında 50’den fazla sivilin öldüğü öne sürüldü.

YERİNDEN EDİLENLERİN SIĞINDIĞI BÖLGEDELERDİ

Bölgedeki yardım çalışanı ve 2 Birleşmiş Milletler (BM) kaynağına göre, saldırıda hedef alınan okulun Etiyopya'daki BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörlüğü'nün ocak ayında Etiyopya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındıran yerleşim bölgeleri listesindeydi.

HÜKÜMET VE BM'DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Etiyopya hükümeti ve BM tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Basınla konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermek istemeyen dört insani yardım kaynağı, görgü tanıkları ve yerel idari yetkililere atıfta bulunarak okulun vurulduğunu ifade etti. Shire'daki bir yardım görevlisi yaptığı açıklamada, saldırıdan kurtulanların yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Shire kasabasına kaçtıklarını ve en az 50 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 70'ten fazla kişinin de yaralandığını aktardığını ifade etti.

TPLF, 65 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

TPLF Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 65 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı öne sürülerek, saldırı “katliam” olarak nitelendirildi. Açıklamada, saldırıdan Etiyopya ve Eritre hükümetleri sorumlu tutuldu.

SENE BAŞINDA MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINMIŞTI

BM İnsan Hakları Ofisine göre, Etiyopya’daki çatışmalarda şu ana kadar en kanlı hava saldırısı geçtiğimiz ocak ayında ülkenin kuzeybatısındaki Dedebit kasabasında düzenlenmiş, mülteci kampının hedef alındığı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmişti.

5 AYLIK ATEŞKES BOZULMUŞTU

Etiyopya hükümeti ile TPLF arasındaki 5 aylık ateşkes geçtiğimiz ağustos ayında bozulmuş, çatışmalar yeniden alevlenmişti. Etiyopya hükümeti Afrika Birliği'nin daveti üzerine bu hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmelerine katılacağını açıklamıştı. Tigray'ın bölgesel hükümeti henüz davete yanıt vermedi.

Etiyopya’da saldırılarda 200'den fazla Amharalı öldürüldü Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesinde etnik gerginlikler devam ederken saldırılarda insanlar ölüyor. Etiyopya'da Pazar günü, ülkenin Oromia bölgesindeki bir saldırıda 200'den fazla etnik Amhara'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Etiyopya ‘2015’ yılına girdi Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan Afrika ülkelerinden Etiyopya, 2015 yılına yeni girdi. 7 yıl 8 ay geriden gelen ülkede yılın ilk günü olarak adlandırılan “enkutataş” aynı zamanda yağış mevsimin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.

Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılın çağrısı Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.