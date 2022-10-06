Türkiye Gazetesi

Libya merkezli February televizyon kanalında konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, “Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor.” dedi. Türkiye ile imzalanan anlaşmalar için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza atıldığını söyleyen Dibeybe, Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

TÜRKİYE LİBYA’DA PETROL ARAYACAK

Dibeybe, “Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

TARAFLAR MUTABAKAT İMZALANDI

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.

Libya’da 150 milyar dolarlık potansiyelimiz var Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’nın “Afrika’nın kapısı” konumunda olduğunu belirterek, Libya’da Türk iş insanlarını bekleyen yaklaşık 150 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli olduğunu ifade etti.