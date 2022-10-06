Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın anketine Kremlin’den destek geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Elon Musk gibi birinin barışçıl bir çıkış araması çok olumlu bir adım. Birçok profesyonel diplomatla karşılaştırıldığında Musk halen barışın yollarını arıyor. Rusya'nın şartlarını yerine getirmeden barışa ulaşmak imkansız." şeklinde konuştu.

ELON MUSK'IN UKRAYNA BARIŞ PLANI

Elon Musk, Twitter hesabından bir anket başlatarak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını sonlandırması için taraflara ‘barış’ önerileri sunmuştu. Musk’ın ‘Rusya – Ukrayna barış planı’ başlıklı anketinde şu ifadeler yer alıyordu: “BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya halkın iradesi buysa gidecektir. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası, Kırım'a su temini güvence altına alınmalı, Ukrayna tarafsız kalmalı.” Musk, takipçilerine bu ankete katılıp katılmadığını sordu ve yüzde 59,1'lik kesim ‘katılmadıklarını’ belirten ‘hayır’ oyunu verdi.

Ardından Elon Musk bir anket daha yaptı. Musk, "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli." şeklinde öneri sundu. Bu ankete ise yüzde 59'luk kesim 'evet' oyunu verdi. Ayrıca Musk, savaşın devam etmesi halinde barış sağlanana kadar çok fazla sayıda askerin öleceğine ve Rusya'nın nükleer bir savaş çıkarma ihtimaline de vurgu yaparak barış önerisini savundu.

ZELENSKİY ANKETLE TEPKİ GÖSTERDİ

İkinci anketin üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Musk’ın anketine tepki göstererek, bir anket başlatmıştı. Zelenskiy, “Rusya’yı mı destekleyen mi yoksa Ukrayna’yı destekleyen Elon Musk’ı mı daha çok seviyorsunuz?” dedi. Ankete katılanların yüzde 78'i 'Ukrayna'yı destekleyen Elon Musk'ı daha çok sevdiklerini belirtti. Musk ise Zelenskiy'in anketine yorum atarak, "Ukrayna'yı hala çok destekliyorum ancak savaşın büyük ölçüde tırmanmasının Ukrayna'ya ve muhtemelen dünyaya büyük zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Zelenskiy ve Musk'ın tweetleri

Bu arada milyarder girişimci Elon Musk, savaşın ilk haftalarında Rus birliklerinin Ukrayna’daki internet altyapısını tahrip etmesi sonrasında Starlink internet uydularının erişimini Ukrayna’ya açmıştı. Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uyduları, dünyadaki insanlara hızlı, geniş bant internet hizmeti sunuyor. Starlink aboneleri satın aldıkları TV çanağı benzeri terminaller sayesinde uydu internetine bağlanabiliyor.