Türkiye Gazetesi

Kadirov, yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in bugün (5 Ekim) doğum günü sebebiyle kendisini aradığını söyledi. Kadirov, Putin'in doğum gününü kutladığını, ayrıca kendisini "Albay General" rütbesine terfi ettirdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde konuşulan bir iddia gündeme geldi. Putin'in Kadirov'u Savunma Bakanı yağacağı öne sürüldü.

ALBAY GENERAL RÜTBESİ VERİLDİ

"Albay general" (general-polkovnik) rütbesi Rus ordu sisteminde yer alan bir rütbe. Bu rütbe üç yıldızlı generallere verilen bir isim ve NATO sistemindeki "korgeneral" rütbesine tekabül ediyor. Ancak Rusya'da "korgeneral" rütbesinin iki yıldızı bulunuyor ve korgeneraller "albay general" rütbesinin altında yer alıyor. "Albay general" rütbesinin üzerinde yalnızca iki rütbe bulunuyor. En üst kıdemli rütbe "mareşal" iken, ikincisi ise "ordu generali" rütbesi. Bu rütbe de orgeneral rütbesine tekabül ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki basın toplantısında konuşurken Çeçen lider Ramazan Kadirov gözyaşı dökmüştü.

"KADİROV'UN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK"

46 yaşındaki Kadirov'un bu denli üst düzey bir rütbeye yükselmesi çeşitli söylentileri de beraberinde getirdi.

Kadirov 2020 yılının Temmuz ayında tümgeneral, Mart 2022'de ise korgeneral rütbesine terfi ettirilmişti.

Rus lider Putin'in Ukrayna'daki kayıpların ardından birçok üst düzey generali ve kurmayı sorumlu tutarak görevden aldığı biliniyordu. Bu kapsamda, kendisine sadık isimlerden Kadirov'u terfi ettireceği ve Kadirov'un güvenlik kademelerinde hızla yükseleceği belirtiliyordu.

Kadirov, geçtiğimiz günlerde de Ukrayna'ya nükleer bomba atılması çağrısı yapmıştı.

Bölge kaynakları, Kadirov'un yükselişinin devam edeceğini ifade ederken, Putin'in kendisini Savunma Bakanı yapabileceği iddialarını da dillendiriyor.

Rusya kritik kentten çekildiğini açıkladı: Kadirov'dan nükleer silah kullanmak çağrısı Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentinde 5 ine yakın Rus askerini kuşattığını bildirmesi sonrası Rusya bölgeden çekildiğini açıkladı. Çeçen Lider Ramazan Kadirov ise "Liman yenilgisinin ardından Rusya düşük kapasiteli nükleer silah kullanmayı düşünmeli" dedi.

Kadirov'dan savaş karşıtlarına kan donduran tehdit: Sizi ailelerinizle cepheye gönderirim Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov, ülkede savaş karşıtlığı yapan şahısları, akrabaları ile birlikte Ukrayna'daki savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna'ya çarpıcı mesaj: Sürpriz yapacağız Rusya-Ukrayna savaşı 7. aya doğru yaklaşırken, Rus lider Vladimir Putin’ e yakınlığı ile de bilinen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.

"RUS DEVLETİNİN GÜVELİK KANADINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Rus uzmanların bazılarına göre, Kadirov, Rus devletinin güvenlik kanadını kontrol etme arayışında.

Bunun için henüz oldukça erken olduğu düşünülse de, özellikle Ukrayna savaşındaki rolü ve Kremlin'deki bazı isimleri hedef alan iddiaları sonrasında, Kadirov'un nihai amacının bu olduğu öne sürülüyor.

Bu paralelde Kadirov'un, sadece Çeçenistan içerisindeki etki alanını genişletmek ve tüm Rus devleti için yetkin bir figür olmak istediği belirtiliyordu.

Rusya Ukrayna'da başarısızlığa uğradıkça, Kremlin içerisindeki tartışmaların da artacağı tahmin ediliyordu.