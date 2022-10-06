Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla patlak veren enerji krizi sonrası Avrupa ülkeleri kış için çeşitli tasarruf tedbirlerini devreye sokmaya başladı. Rusya’nın vanayı kapatması üzerine kış için hazırlık yapan Avrupa ülkelerinden Bulgaristan’da ise Edirne’ye var. Bulgaristan vatandaşları, kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.

PEYNİR ALMAK İÇİN ÜLKE DEĞİŞTİRİYORLAR

Birinci Murat Mahallesi'nde kurulan pazara akın eden Bulgar vatandaşlar, temel gıda maddeleri arasında yer alan peynir, zeytin, kaşar peyniri, tereyağı gibi ürünlerden almak için peynir satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ise yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğumaya başlaması dolayısıyla kışlık telaşına başlayan Bulgar vatandaşlar, pazarın altını üstüne getirdi.

BULGARIN EDİRNE’YE ‘YORGAN’ AKINI

Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafından Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.

ÇİÇEK ALMAK İÇİN BİLE EDİRNE’YE GELİYORLAR

Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan Bulgar vatandaşlar, bahçelerine ekmek için çeşitli fidan ve çiçekleri de Edirne'deki çiçekçilerden alıyor. Bulgaristan'dan gelen Yüksel Şerif, "Edirne'den deterjan alıyoruz, meyve alıyoruz. Pazara ve bahçemiz için fide almaya geldik. Zeytin, armut fidesi ve çiçek aldık. Her geldiğimizde bir şeyler alıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz. Edirne'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

“BULGARİSTAN’DA FİYATLAR 2 KAT DAHA FAZLA”

Bulgaristan'dan gelen ve tercümanlık yapan Sami Ahmet, "Edirne çok ucuz ve sakin. Bulgaristan'da fiyatlar 2 kat daha fazla. Mallar çok güzel; döşek, yorgan, yastık ve yatak kılıfı, eşofman, her şey ucuz. Seviyoruz burayı. Yeme, içme, giyim her şeyi buradan alıyoruz. En güzel yerimiz Edirne'dir" şeklinde konuştu.

PAZARCILAR MESAİYE ERKEN BAŞLADI

Bulgarlar yoğun olduğu için Edirne pazarlarına erkenden gelip tezgah açtıklarını söyleyen pazar esnafından Onur Pektaş, "Bulgarların alışverişleri dolayısıyla işlerimiz hareketli geçiyor. Genellikle peynir, tereyağı, kaşar, tatlı, giyim alışverişini çok fazla yapıyorlar. Önce tadına bakıp sonra alıyorlar. Tenekeyle alan oluyor, toptan alan oluyor. Evinin ihtiyacı kadar alanın yanında, Bulgaristan'da satmak için alan da var. Bulgarlar geldiği zaman herkes iş yapabiliyor ve işler güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan doğal gaz krizini Edirne'de çözdü: Tırlarla gelip alıyorlar Eczane, pazar, mağaza talanı derken Bulgarlar şimdide doğal gaz ambargosundan doğan enerji krizini Edirne'den tırlar dolusu aldıkları yakacak peletlerle atlatacak.