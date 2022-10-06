Türkiye Gazetesi

Suriye DAEŞ'le mücadele bahanesiyle Suriye'de askeri üsler kuran ABD ordusu, Haseke'de bir askeri operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONU AFP DUYURDU

AFP'nin son dakika geçtiği habere göre ABD, Kamışlı'nın güney kırsalında birkaç helikopterle çıkarma operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir kişiyi öldürdü.

ABD ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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