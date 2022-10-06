Türkiye Gazetesi

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. Nobel Ödülleri'ne ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edebiyatta 2022 Nobel Ödülü'nü Annie Ernaux kazandı. Ernaux, yazının özgürleştirici gücüne inanıyor." ifadesi kullanıldı. Ayrıca yazarın 'temiz, sade bir dille' eserlerini kaleme aldığı aktarıldı.

Nobel Edebiyat Ödülü, her yıl edebiyatta seçkin çalışmalara verilen prestijli uluslararası bir ödüldür. 1901 yılından beri Nobel Edebiyat Ödülü önde gelen yazar ve şairlere veriliyor. NobelPrize.org'a göre, ödülü ilk olarak Sully Prudhomme kazandı.

2022 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı 2022 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı. Açıklamaya göre, bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless layık görüldü.

Son dakika... Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Nobel Fizik Ödülü'nü bu yıl bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.