Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde, Batı’lı devletlerin desteği Ukrayna üzerinde sürerken Rusya’nın hamlesi AB ülkelerini zor durumda bıraktı. Enerji krizine karşı önlemler peş peşe geliyor.

İki ülke arasında 9 yıl aradan sonra 25'incisi düzenlenen hükümetler arası zirvenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya ve Almanya hükûmetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu Avrupa'daki enerji krizini ve güvenlik sorunlarını görüştü.

"Enerji meselesini konuştuk ve bizi çok endişelendiriyor." diyen Sanchez, AB ülkeleri arası enerji ara bağlantılarının geliştirmesini ve tüm AB üyelerinin dayanışma içinde olmasını istedi.

Sanchez, Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarının tüm ülkeleri etkilediğine işaret ederek şunları söyledi:

"İspanya'nın doğal gaz alımında tarihi ve coğrafi konumuyla farklılığı var. Almanya'nın durumu farklı ama o da rekor bir zamanda Rus gazına bağımlılığını düşürdü. Avrupa'daki büyük ekonomilerle farklılığın artmaması için enerji krizine karşı AB'nin tek pazar olması ve ortak bir cevap vermesi gerekiyor. Avrupa'daki elektrik piyasasıyla ilgili de tartışma açılması gerekiyor."

Avrupa'da öngörülen enerji projelerine göre AB ülkeleri arasındaki gaz ara bağlantılarının 2020'de yüzde 10, 2030'da yüzde 15 olması gerektiğini aktaran Sanchez, "Ancak şu anda yüzde 5'in bile altındayız. Zamanın gerisindeyiz ve hızlı şekilde cevap vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sanchez, "İspanya, Ukrayna'nın 4 bölgesinin yasa dışı referandumla Rusya'ya katılmasını asla tanımayacak." dedi.

‘İSPANYA İLE ÇOK SIKI İŞ BİRLİĞİNDE BULUNUYORUZ’

Almanya Başbakanı Scholz da "Küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatları aynı anda düşmelidir ve henüz yeterli düzeyde düşmedi. Enerji fiyatlarının düşürülmesi için İspanya ile çok sıkı bir iş birliğinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın enerjide çok daha fazla ara bağlantıya ihtiyacı olduğunu kaydeden Scholz, İspanya'nın ısrarla üzerinde durduğu ancak Fransa'nın karşı çıktığı MidCat Projesi'nin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma getirilmesi girişimlerine "açık destek" verdiklerini, Avrupa'daki ara bağlantı ihtiyacının er ya da geç her ülkenin gündemine geleceğini söyledi.

Almanya ve İspanya'nın enerji durumunun farklılık göstermesine rağmen ortak ve hızlı kararla aldıklarını belirten Scholz, Almanya'nın şu anda doğal gazdaki doluluk oranının yüzde 90 olduğunu, kömür ve nükleer santrallerini de kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Scholz, "zamanımızın en büyük mücadelesi" olarak adlandırdığı Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı Almanya ve İspanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, "20. yüzyılın karanlık saatlerini ve imparatorluklar dönemini geride bırakmak istiyoruz." dedi.

Scholz, Almanya'nın ortaya attığı "Avrupa füze savunma kalkanı" projesinin İspanya ile ikili zirve sırasında gündeme gelmediğini belirtse de bunun gerek Ukrayna gerekse Avrupa'nın savunmasında çok etkili bir proje olduğunu savundu.

Diğer yandan 9 yıl aradan sonra ilk kez yapılan zirveyle ilgili yayımlanan ortak metinde, AB'ye NATO'ya bağlılıklarını vurgulayan iki ülke enerji, savunma, eğitim, sürdürülebilirlik ana temalarında iş birliği anlaşmaları yaptı.

Metinde, "İspanya ve Almanya, NATO'ya ek olarak ve her ikisi de birbirini güçlendirecek şekilde Avrupa Birliği'nin eylem kapasitesini artırmaya ve dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik girişimleri teşvik etmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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