Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta tansiyon yükselmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da 4 bölgeyi ilhak ettikerini açıklamıştı. Bunun aradından gerilim iyice tırmanmıştı. Ukrayna, Rusya'nın bu kararını geçersiz olduğunu belirterek bazı bölgelerde kontrolü ele geçirmişti. Kriz devam ederken Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

120'DEN FAZLA UKRAYNALI ASKER ETKİSİZ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 12 zırhlı araç ile 14 otomobilin yok edildiğini iddia etti.

ZAYTSEVO YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini savunarak "Artyomovsk yönünde müttefik kuvvetlerin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Zaytsevo yerleşim birimi kurtarıldı. Burada 120'den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 3 piyade savaş aracı yok edildi." dedi.

Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 yönetim merkezinin vurulduğunu, 4 mühimmat deposunun da imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, 2 savaş uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

UKRAYNA ORDUSUNUN KAYIPLARI

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 315 uçak, 157 helikopter, 2 bin 160 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 412 tank ve zırhlı araç, 862 çok namlulu roketatar, 3 bin 452 obüs ve havan topu, 6 bin 316 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Bölge kaynaklarından olay olacak Kadirov iddiası: 'Rusya Savunma Bakanı olacak' Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov ile ilgili olay olacak bir iddia gündeme geldi. Söz konusu iddiaya göre Kadirov Rusya'da savunma bakanlığı görevine getirilecek.

Rusya’nın ilhakının ardından Ukrayna'dan yeni hamle: OECD’YE üyelik için harekete geçti Rusya Donbass’da bölgelerin ilhakını sürdürürken Ukrayna taarruzlarına devam ediyor. “Eylemleriniz sonuç verdi ve daha fazlası olacak” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson'da başlattığı taarruzlar sırasında Mala Oleksandrivka, Petropavlivka, Novohryhorivka ve Novovoskresenske yerleşim alanlarının geri alındığını duyurdu. Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna’nın OECDE’ye katılım yönünde harekete geçtiğini bildirdi.

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