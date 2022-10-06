Türkiye Gazetesi

Yarın son bulacak 51. Oturum kapsamında Konseye sunulan 47 tasarının ilk oylamaları bugün yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insani durumun değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması talebi, yapılan oylamada reddedildi. Sincan'daki insan hakları durumunun görüşülmesi için sunulan tasarı, 17 kabul oyuna karşı 19 ret ve 11 çekimser oyla reddedildi.

ABD, İNGİLTERE KABUL ETTİ, ÖZBEKİSTAN REDDETTİ

Aralarında Bolivya, Küba, Gabon, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'ın bulunduğu ülkeler ret oyu verirken aralarında Almanya, Fransa, Çekya, Finlandiya, Polonya, Güney Kore, ABD ve İngiltere'nin olduğu ülkeler tasarının lehinde oy kullandı.

Öte yandan tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da taraflar arası uzlaşma, hesap verilebilirlik ve insan haklarının desteklenmesine yönelik tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunun son tasarı oylamaları yarın yapılacak.

Çin'in virüs yalanıyla zulmü: Uygur Türkleri kasıtlı olarak ev hapsinde Doğu Türkistanlıları yok etmek için tüm işkenceleri uygulayan ve her fırsattan yararlanan Zalim Çin bu sefer virüsün arttığını bahane ederek Doğu Türkistanlıları ev hapsine aldı. Uygurların sokağa çıkarak ihtiyaçlarını gidermesine izin verilmiyor. Uygurlar ve Doğu Türkistan STK’larının 12 Eylül 2022 pazartesi sabah 10:00’da İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde protesto yapacağı bildirildi.

BM'den Uygur Türkleri raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Çin'deki Uygur Türklerinin durumuna ilişkin raporunu yayımladı. Çok sayıda insan hakları ihlalinin yer aldığı raporda, "Çin insanlık suçu işlemiş olabilir" denildi. Pekin yönetimiyse iddiaları reddetti. Raporu yasa dışı ve geçersiz olarak tanımladı.