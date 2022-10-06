Türkiye Gazetesi

Belarus’ta hükümet zam yapılmasını yasakladı. Hükümet tüketici fiyatlarının hızla artması üzerine önlem aldı. Basında yer alan haberlere göre fahiş fiyatın önüne geçilebilmesi için ülke genelinde zam yasaklandı.

ZAM YAPILMASI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, söz konusu kararın yüksek enflasyonla mücadele kapsamında alındığını bildirdi. Lukashenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hala fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 17,9 olduğu ülkede, yıl sonu enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hollanda'da enflasyon 59 yılın zirvesinde Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşının ardından tüm dünya ülkeleri enflasyon canavarıyla yüzleşiyor. Avrupa'nın güçlü ekonomilerinden Hollanda'da enflasyon son 59 yılın zirvesine ulaşarak yüzde 14,5 gerçekleşti.