Türkiye Gazetesi

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı.

SABOTAJ İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

İsveç Güvenlik Polisi, olay yeri incelemeleri sonucu sabotaj iddialarının giderek güçlendiğini açıkladı.

İsveç Güvenlik Polisi, sızıntının gerçekleştiği yerde ele geçirilen materyallerin incelendiğini ve güvenlik çemberinin kaldırılmasının ardından soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, "Soruşturmanın sonucu birilerinin yargılanıp yargılanamayacağını belirleyecek" dedi.

Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu açıkladı.

Rusya'dan Kuzey Akım'daki sızıntılara ilişkin soruşturma Baltık Denizi üzerinden Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar ile ilgili Rusya'da harekete geçti. Rus savcılık makamları "Uluslararası Terörizm Yasası" doğrultusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BMGK gaz boru hatlarındaki sızıntı için toplanacak: Putin'in sabote ettiği düşünülüyor! Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hatlarında iki gün önce başlayan sızıntının ardından sabah saatlerinde bir patlama yaşandığı bildirilmişti. BM, gaz sızıntısının Rusya tarafından planlanan bir saldırı ile oluştuğunu düşünürken BM Güvenlik Konseyi'nin durumu görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bidlirildi.