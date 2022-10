Türkiye Gazetesi

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, Türk ve Paraguay ırkı arasındaki ilişkiye vurgu yaparak “İster inanın ister inanmayın ancak tarih öncesi zamandan akrabayız. Ural-Altay ırkına mensubuz” dedi.

Valdez, tarih öncesi çağda Amerika ve Avrupa kıtası arasında ilişki olduğunu, insanların Batı’dan göç ederek Paraguay’daki yerli halka ulaşmış olabileceğini belirterek Paraguaylıların melez bir ırk olduğunu vurguladı. Eşiyle beraber 1,5 yıldır Türkçe öğrendiklerini belirten Valdez, Türkçeyi özellikle bu tarihsel ilişki nedeniyle de öğrenmek istediğini vurguladı. Valdez, Paraguay ile Türkiye arasındaki bir diğer benzerliğin, gastronomi alanında olduğuna dikkati çekerek “Türkiye’deki bazı yiyecekler bizim için de aynı: sütlaç aynı, sütlaç yiyoruz. Alinazik de öyle, mısır ekmeği de. Birçok tatlı da öyle. Tekstilde bile dantel, nanduti dediğimiz geleneksel zanaatımızla çok yakından ilişkili. Bu, birbirimizle kesinlikle akraba olduğumuzu gösteren şeyler. Aradaki fark dil” değerlendirmesini yaptı.

TÜRK DİZİSİ ETKİSİ

Türk dizi ve filmlerinin Paraguay’ın günlük hayatındaki etkisinin önemini vurgulayan Valdez, annesinin Türk dizilerini çok sevdiğini belirterek “Annem şu anda Türkiye’de. Çünkü (Diriliş Ertuğrul) dizinin çekildiği her yeri ziyaret etmek istiyor. Ertuğrul gibi bazı filmlerin çekildiği her yere gitmemiz gerekiyor.” diye konuştu. Paraguaylıların Türkiye’ye olan ilgisine de değinen Valdez, Paraguay’dan her gün Türkiye’ye nasıl gelebileceklerine dair yüzlerce telefon aldıklarını söyledi. Türkiye’nin Paraguay’da turizm ofisi açmasının çok faydalı olacağını vurgulayan Valdez, geçen yıl Paraguaylılar için 400 kişilik dil kursuaçıldığını, ancak 1.200 kişinin başvurduğunu hatırlatarak “Türkçenin daha fazla tanıtılması için desteğinize de ihtiyacımız var. Şu anda Türkçe öğrenmek isteyen 1.000 kişi var ve hâlâ onlara verecek cevabım yok” ifadesini kullandı.

CTP'Lİ VEKİL BİR 'İŞGALCİ TÜRK ORDUSU' DEMEDİ

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Türkiye’nin Kıbrıs davası için verdiği mücadeleyi yok sayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TSK’yı eleştirdi. Yunanistan eski Başbakanı Çipras ve HDP’li vekillerle yakın ilişkileri bulunan Derya, KKTC Meclisinde TSK’nın adadaki varlığını eleştirerek şunları söyledi: Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. ‘KKTC’yi tanıyın’ demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Derya’nın “hadsiz ve provokatif” konuşmasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" açıklamasında bulundu