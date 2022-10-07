Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya arasında atılan imzaların Batı’yı rahatsız etmesi üzerine, Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe açıklamalarda bulundu. Trablus merkezli “February” televizyon kanalına konuşan Dibeybe “Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor” dedi. Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe, anlaşma doğrultusunda Libya kara sularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını belirtti.

“Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek” ifadelerini kullanan Libya Başbakanı, enerji alanında birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Sözcüsü Muhammed Hamude de ülkesinin, Girit’in kara suları konusunda Yunanistan ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Hamude, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat muhtırası aleyhindeki açıklamaların, bilgi eksikliğinden ve söylentilerden kaynaklandığını belirterek “Mutabakat muhtırası karşılıklı Libya-Türk meselesidir ve bu meseleye müdahaleyi reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Libya’da 150 milyar dolarlık potansiyelimiz var Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’nın “Afrika’nın kapısı” konumunda olduğunu belirterek, Libya’da Türk iş insanlarını bekleyen yaklaşık 150 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Libya arasında 4 alanda iş birliği Bakan Altun, gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.