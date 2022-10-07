Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden, New York’ta nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını yaptı. Dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyleyen Biden, “Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı'na atıfta bulunarak, “Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz.” dedi.

“RUSYA GÜÇ KAYBEDİYOR”

Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:

“Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

NÜKLEER SAVAŞ DÜNYANIN SONUNU GETİRİR

Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor. Bu savaş dünyayı bütünüyle yok edecek ve ciddi bir kaosa sürükleyecek savaş olarak ifade ediliyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna taarruzu hız kesmeden devam ederken dünya diken üzerinde Putin'in yeni hamlesini bekliyor. Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği iddiaları her gün daha yüksek sesle dile getirilirken iddiaların merkezinde Rusya'nın son teknoloji nükleer denizaltısı Belgorod yer alıyor.

KIYAMET SİLAHI DEVREDE

Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu. Günlerdir lokasyonu hakkında spekülasyonlar yapılan denizaltının uydu görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'kıyamet silahı' olarak da adlandırılan denizaltı Barents Denizi'nde görüntülendi. NATO'nun aynı uyarı notuna göre, Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

PUTİN’İN SON ÇARESİ

Askeri uzmanlar böyle bir adımın Putin'in savaşın gidişatını değiştirmek için son çaresi olabileceği konusunda uyarıyor. Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor. Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor. Zira 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi oluşturabileceğini belirtiliyor. Denizaltının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor. Başka bir deyişle denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar bu şiddette bir patlamanın şehirleri nükleer atık alanı haline getirebileceğini söylüyor.

Putin'in süper yatı 'katil balina' adıyla Estonya kıyılarında görüldü Vladimir Putin'in en büyük ikinci süper yatı, Rusya'ya giderken Estonya yakınlarında görüldü. ‘Graceful’ isimli yat, 267 metre uzunluğa sahip ve değeri 112 milyon dolar.