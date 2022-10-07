Türkiye Gazetesi

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da bıçaklı bir saldırgan, kardeşi dahil 11 kişiyi öldürdükten sonra, gözetim altında öldü. Üstelik kardeşi cinayet hazırlığında ona yardımcı olmuştu... Dehşet veren olayla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 32 yaşındaki Myles Sanderson, 7 Eylül'de bir otoyolda tutuklandıktan sonra öldü.

HAP İÇİP AŞIRI DOZDAN ÖLDÜ

Kitlesel cinayetlerin nadir görüldüğü Kanada'da Eylül başında şok eden bir olay yaşanmıştı. 32 yaşındaki Myles Sanderson, 10'dan fazla kişşinin ölümünden ve 18 kişinin yaralanmasından sorumlu olarak 7 Eylül'de bir otoyolda tutuklandıktan sonra öldüğü belirtildi.

Polis, Sanderson'ın tutuklanmadan kısa bir süre önce hap içtiğini ve aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü söyledi.

31 yaşındaki erkek kardeşi Damien, Myles'ten birkaç gün önce ölü bulunmuştu.

Saldırıda, yerli bir topluluk olan James Smith Cree Nation'dan dokuz kişi de dahil olmak üzere on kişi daha öldürüldü.

KARDEŞİ CİNAYET HAZIRLIKLARINA YARDIM ETTİ

4 Eylül'de Kanada'nın İşçi Bayramı hafta sonu boyunca ortaya çıkan cinayetler, Sanderson kardeşler için büyük bir insan avına yol açtı.

Saskatchewan Kanada Atlı Polisi (RCMP), "olaya neyin neden olduğunu asla bilemeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Saskatchewan RCMP komutanı Rhonda Blackmore, her iki kardeşin de 3 Eylül'de saldırının arifesinde toplumda aktif olarak uyuşturucu ticareti yaptığını ve aynı gün içinde üç şiddetli kavgaya karıştığını söyledi.

Bayan Blackmore'a göre, her iki erkek kardeş de cinayetler için "ilk planlama ve hazırlıklara" dahil oldu.

Ancak belirsiz kalan nedenlerle "Damien, Myles Sanderson tarafından öldürüldü" denildi.

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