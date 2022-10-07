Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyine bir operasyon gerçekleştirildi ancak bu operasyon ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı olan CENTCOM tarafından düzenlendi. Operasyonda DEAŞ'lı bir elebaşı hedefteydi ve insan ve silah kaçakçılığından sorumlu olan bir elebaşı oeprasyonla öldürüldü.

Konuya ilişkin CENTCOM’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında DEAŞ operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan DEAŞ elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi.” ifadeleri kullanıldı.

1 DEAŞ'LI YARALI, 2 GÖZALTI

Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir DEAŞ mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.

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