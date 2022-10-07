Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi. Kanter'le ilgili adli yardım yoluyla savunmasının alınması talebini değerlendiren ABD yetkilileri, söz konusu talebi reddederek talimat evrakının iadesine karar verdi..

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalama kararı bulunan firari sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu'nu avukatı temsil etti.

TALİMAT EVRAKI İADE EDİLDİ

Sanık hakkında önceki celse yazılan yurtdışı talimat evraklarının dosyaya ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, ABD yetkililerince "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi" olmaması nedeniyle Kanter'le ilgili istinabe (adli yardım) yoluyla savunmasının alınması talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğinin bildirildiğini açıkladı. Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu'na "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Mahkeme, 24 Mart 2022'deki duruşmada yurt dışında bulunan sanık Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek savunmasının "istinabe" (adli yardım) yoluyla alınmasına karar vermişti.

ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti.

ABD’deki FETÖ Şebekesi: Enes Kanter FETÖ'nün ABD yapılanması içinde yer alan ve firari isimlerin başında gelen basketbolcu Enes Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor.

FETÖ'cü Enes Kanter için kırmızı bülten başvurusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenleyerek, Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu