Türkiye Gazetesi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere konuştu.

'ERDOĞAN MESELE OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yine Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Marin, Erdoğan ile ülkesinin NATO üyeliğine onay sürecini görüştüklerini söyledi.

Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya'nın mesele olmadığını" söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"UMARIM TÜRKİYE, NATO ÜYELİĞİMİZİ EN KISA SÜREDE ONAYLAR''

"Türkiye konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. (NATO'nun) Madrid Zirvesi'nden önce müzakere ettik. Şimdi o anlaşmaları yerine getiriyoruz. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar."

''AYNI ANDA KATILIM ÖNEMLİ''

AA'nın haberine göre, İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği meselesidir." diye ekledi.

"TÜRKİYE İLE SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ''

Finlandiya Başbakanı Marin, daha önce yaptığı açıklamada, "Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz.

Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız." demişti.

NATO'da yerli MARLIN SİDA rüzgarı... Gövde gösterisi yaptı, en zorlu görevleri bile başarıyla gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MARLIN SİDA (silahlı insansız deniz aracı), Portekiz’de düzenlenen NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye ile sorun yaşamak istemediklerini söyleyerek, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umduklarını dile getirdi.

İsveç-Finlandiya ile ilk toplantı yapıldı Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı.