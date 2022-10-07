Türkiye Gazetesi

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde önceki gün bir çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22'si çocuk 38 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 12 kişi yaralandı. Eski polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili duruşmasının olduğu, saldırıyı gerçekleştirdiği bakımevine ise kendi çocuğunun da kayıtlı olduğu öğrenildi.

ÖNCE ÖĞRETMENLERE, SONRA ÇOCUKLARA ATEŞ AÇTI

Olayla ilgili açıklama yapan polis Jidapa Boonsom, saldırganın önce aralarında 8 aylık hamile olduğu öğrenilen bir öğretmen ile beraber diğer çalışanlara, daha sonra ise çocukların uyuduğu bölüme girerek etrafa ateş ettiğini söyledi. Ülkede büyük yankı bulan saldırı sonrası Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha olayla ilgili acil soruşturma emri verdi.

Çoğunlukla 2 ve 3 yaşlarında olan çocukların saldırı esnasında öğle uykusunda olduğu ifade edilirken, bakımevinde genelde 70-80 çocuk bulunduğu ancak daha büyük çocukların okul dönemi henüz başlamadığı için daha az çocuğun olduğu kaydedildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Eski polis memuru Panya Khamrab’ın tüm dünyayı şoke eden silahlı saldırısında, arkadaşları ölürken üç yaşındaki Nong Am olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun, battaniyeyi kafasına çekerek derin bir uykuya dalmış olması sayesinde hayatta kaldığı açıklandı.

Görgü şahitlerinin ifadesine göre paniğe kapılıp kaçışan çocuklar saldırgan tarafından hedef alınıp öldürülürken derin uykudaki Nong Am fark edilmeyerek saldırıdan kurtuldu. Üç aylık ikizler Weerapat ve Weeraphon Nuatkao ile sekiz aylık hamile öğretmenleri Supaporn Pramongmuk da saldırıda hayatını kaybedenler arasında.

ARACINI YAKTI, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, olay yerinden kaçtığı sırada da etrafa ateş açmaya devam eden saldırganın, bakımevi dışında da can kaybına neden olduğu tahmin ediliyor. Kamrab için polis tarafından acil yakalama emri çıkarılmış ve bölgede kısa süreli panik yaşanmıştı. Daha sonra Kamrab'ın evini basan polis, saldırganın eşi ve çocuğuyla beraber kendisini de öldürdüğünü tespit etmişti. Saldırganın intihar etmeden önce olay yerine geldiği aracı da yaktığı belirlenmişti.

Tayland'da çocuk bakımevine silahlı saldırı! Eski polis 22'si çocuk 34 kişiyi öldürdü Taylan'da bir çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22'si çocuk olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı düzenleyenin eski bir polis olduğu ve saldırının ardından evini eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdü.