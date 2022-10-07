Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 8. ayda da devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye Zelenskiy'nin açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini" söylemişti.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.