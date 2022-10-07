Çekya’nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi. Başbakan Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ağır olduğunu savundu. Bu sebeple enerji fiyatlarının 'uçtuğunu' söyledi.
Yaptırımların Macaristan'ın nükleer enerjisine ve gaz arzına uygulanamayacağını belirten Orban "Rusya’ya boyun eğdirilemedi, Avrupa ekonomisi kan kaybediyor. Yaptırım politikasının değişmesi gerektiği aşikar" değerlendirmesinde bulundu.
Macaristan ile Avrupa Birliği arasında 'nükleer' kriz Avrupa'da yaşanan enerji krizi giderek büyüyor. Bu durum Avrupa Birliği ile bazı üye ülkeler arasında kriz çıkmasına sebep oluyor. Bu ülkelerden biri de Macaristan... Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, nükleer santral yapmalarına karşı çıkılırsa buna sert bir şekilde cevap vereceklerini açıkladı.
Macaristan Türk İHA'ların talip: Savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi Türkiye ziyareti kapsamında Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüşen Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics, insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliklerinin değerlendirildiğini dile getirdi. İHA’lar için “Diğerlerine göre daha ucuz ancak daha etkili bir teknoloji” diyen Palkovics, “Türkiye'nin ürettiği bu araçlar, savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi" dedi.