Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin üç temel kurumundan biri olan Avrupa Parlamentosu (AP), enerji tasarrufu yapmak üzere bir dizi kararlar aldı. İç bildiri ile AP üyesi ve çalışanlara tebliğ edilen kurallara göre hafta sonları ile birlikte cuma günleri kaloriferler tamamen kapatılacak. Binalardan güvenlik amaçlı olanlar dışında aydınlatmalar da söndürülecek.

Bir ayın üç haftası Belçika Brüksel'de, bir haftası ise Fransa Strazburg'ta faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu bu sistemi de geçici olarak askıya almayı tartışıyor. Her ay büyük masraflarla Brüksel'den Strazburg'a gidilmesine karşı çıkanlar olmasına rağmen kurucu ülkelerden Fransa diplomasisi bu durumun devamında ısrarcı olmaya devam ediyor.

Avrupa'yı derinden etkileyen enerji krizi sebebiyle alınan bu kararların bu haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi. Söz konusu tedbirlerle iki milyon avroluk bir tasarruf sağlanmasının beklendiği bildirildi.

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Fransa'da ilginç enerji tasarrufu: Sıcak su günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek Yaptırımların odağında olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısmakla karşılık verdi. Bu hamle enerji krizinin fitilini ateşledi ve şimdiden endişeler başladı. Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.