Türkiye Gazetesi

2022 yılı Nobel Barış Ödülü, Belaruslu insan hakları aktivisti muhalif Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Norveç Nobel Komitesi, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Ales Bialiatski'nin serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Belarus, Rusya ve Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve barış içinde bir arada yaşamak için mücadele verenleri ödüllendirmek istedik" diye belirtti.

'NOBEL MEZARINDA TERS DÖNDÜ'

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Belaruslu insan hakları aktivistini Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı tebrik ederken Belarus yönetimi ise karara tepki göstererek "Alfred Nobel mezarında ters döndü" açıklaması yaptı.



Ukrayna, barış ödülünün Rusya ve Belarusla paylaşılmasını tepkiyle karşıladı.



Açıklamada "komitenin barış kelimesini ilginç bir şekilde algıladığı" belirtildi.

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Son dakika... Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Nobel Fizik Ödülü'nü bu yıl bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.