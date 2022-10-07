Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi. Biden, bütün şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

Grupta bulunan Suudi Arabistan ve Rusya'yı eleştiren Joe Biden "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi" dedi.

ÜRETİMİ AZALTMA KARARI ALMIŞLARDI

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

ÇİN'DE COVID BITERSE FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu daralmanın, Çin'de Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

BENZİNİN GALONU 4 DOLARA DAYANDI

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu. ABD'de talebin artmasına karşın rafineri problemlerinin artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.

Araç sahipleri dikkat: Motorine 3. zam yolda... İşte güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... Uluslararası piyasalarda OPEC kararından sonra benzine yeni zam haberi geldi. OPEC iki yılın ardından yüz yüze ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan kasım ayından itibaren petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı çıktı. Kararın ardından fiyatlar yükselişe geçti. Akaryakıta bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geliyor böylelikle motorine bir haftada 3. zam gelmiş olacak… Peki 6 Ekim güncel akaryakıt fiyatları nedir? Gece yarısı indirim uygulanan otogaz kaç lira oldu… İşte benzin, motorin ve otogazda son durum…

Benzin ve motorinde ikinci zam, otogaza indirim: Bu gece tabelalar yine değişiyor… İşte 5 Ekim güncel akaryakıt fiyatları… Benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin ve motorine ikinci zam geliyor, Otogaz’a da indirim geliyor.. Tabelalarda güncel fiyatlar ne durumda… İşte gelecek zam oranları…

İndirim beklerken zam haberi geldi: Araç sahipleri dikkat bu gece benzin ve motorine zam pompaya yansıyacak Brent petrol son haftayı düşüş seyrinde geçirdi. Yeni haftaya OPEC toplantısı etkisiyle yükselişle başladı. Düşüşün ardından indirim bekleyen sürücülere kötü haber geldi. Sektör kaynakları akaryakıta zam geleceğini duyurdu. Benzin ve motorine bu gece zam geliyor. Peki benzin ve motorin ne kadar? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları….