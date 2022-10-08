Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO’nun Rusya’nın nükleer saldırısını beklemeden önleyici saldırılar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Avustralya’daki Lowy Enstitüsünde video konferans yoluyla konuşma yapan Zelenskiy “NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini kaldırmalı. Nükleer silah kullanırsa başına ne geleceğini bilmeleri için önleyici vuruşlar yapmalı. Bunun tersi değil. Rusya’nın nükleer vuruş yapmasını bekleyip sonra “Ah sen böyle mi yaptın, al sana” dememeli. Baskının kullanılmasını gözden geçirmeli. NATO’nun yapması gereken, kullanım düzenini gözden geçirmesi” ifadesini kullandı. Zelenskiy’in bu ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” dedi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyeleri dâhil dünyanın tüm ülkelerinin dikkatini bu ifadelere vermesi gerektiğini söyleyen Peskov, aslında Washington ve Londra’nın Kiev’i yönettiğini ve bu yüzden Zelenskiy’in sözlerinin sorumluluğunu da taşıdıklarını kaydetti.

SERGEY LAVROV, MÜTTEFİKLERİ UYARDI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerine Ukrayna’daki duruma daha fazla derinden dâhil olmamaları konusunda uyarıda bulundu. “Birleşik Rusya” siyasi partisinin komisyon toplantısına çevrim içi katılan Lavrov, Zelenskiy’nin “NATO’nun Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği” yönündeki açıklamalarını değerlendirirken “Esasen bu şahıs, tüm dünyaya Kiev rejiminden çıkan tehditlerin bir diğer delilini sundu. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için özel askerî operasyon başlatıldı” dedi. ABD ve müttefiklerinin uluslararası toplumu nükleer silahın kullanılması ihtimaliyle tehdit etmeye çalıştığını belirten Lavrov, şu şekilde devam etti: ABD’yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dâhil olmamaları konusunda uyarıyoruz. Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanıyla ilgili devlet politikasının temelleri ve askeri doktrini değişmez.

BEYAZ SARAY: EMARE YOK

ABD Başkanı Biden’ın nükleer risk açıklamalarının ardından konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Rusya’nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok” dedi.

Nükleer savaşa adım adım… Biden ilk kez bu kadar ciddi konuştu: Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir Ukrayna’nın taarruzu hız kesmeden sürerken gözler Putin’in son hamlesinde. Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmak için taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası dünyayı diken üstünde tutuyor. Nükleer tehdit hakkında bugüne kadarki en sert açıklamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

'Operasyon'dan nükleer imhaya... Putin'in ilhak kararı sonrası olası senaryolar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 bölgeye ilhak kararı almasının ardından bölgedeki gerilim iyice yükseldi. Bu bölgelere yapılacak en ufak bir müdahaleyi Rusya kendi topraklarına saldırı kabul edecek. Peki bundan sonra neler olabilir? İşte ilhak kararı ile oluşabilecek olası senaryolar...