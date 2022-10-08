Türkiye Gazetesi

Sotheby's Müzayede Evi, son derece nadir bir pembe elması açık artırmayla satışa çıkardı. 11.15 karatlık ‘Williamson Pink Star’ (Williamson Pembe Yıldızı) isimli nadide pembe elmas, tahmini fiyatının iki katından fazlasına satıldı. Williamson Pink Star’ın alıcısı elmas için 453 milyon Hong Kong dolarını (1 milyar TL’den fazla) ödemeyi kabul etti. 57 milyon 600 bin dolara denk gelen bu fiyatla elmas, müzayedede satılan elmaslar arasında karat başına dünya rekoru kırdı.

Adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star elmasın alıcısının ismi ise açıklanmadı. Elmasın şekline gelecek olursak, küçük elmaslarla çevrelenen pembe elmasın yüzük şeklinde olduğu belirtiliyor.

DÜNYANIN EN NADİDE PEMBE ELMASLARI

11.15 karatlık Williamson Pink Star’ın adını aldığı diğer iki büyük pembe elmastan da bahsetmek gerekirse, biri 2017’de müzayedede 71.2 milyon dolara satılan 59.60 karat, karışık kesim, oval ‘Pink Star’ isimli elmas. Diğeri ise 1947 yılında Kanadalı jeolog John Thoburn Williamson tarafından Kraliçe II. Elizabeth’e düğün hediyesi olarak verilen 23.60 karat ‘Williamson’ isimli elmas. Kraliçe II. Elizabeth’in ‘Williamson' elmasını saltanatı sırasında çok defa taktığı biliniyor ve Kraliçe'nin favorisi olduğu söyleniyor.

Bu arada, Kanadalı jeolog (yer bilimci) Williamson, Tanzanya'da Williamson taşı ve Pink Star’ın keşfedildiği Mwadui madenine sahipti.

Pembe elmaslar, özellikle renkli pırlantalar arasında nadiren bulunur ve henüz jeolojik olarak nasıl pembe oldukları da bilinmiyor.

Dudak uçuklatan satış: 228,31 karatlık elmas 19 milyon dolara alıcı buldu İsviçre’deki müzayedede satışa sunulan 228,31 karatlık elmas, yaklaşık 19 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyanın en büyük mavi elması 8 dakika içinde satıldı! Verilen rakam ise dudak uçuklattı De Beers Cullinan Blue adındaki dünyanın en büyük mavi elması Hong Kong'ta düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı. İsmi henüz açıklamayan alıcı, son anda 48 milyon teklifi yükselten alıcı 15.10 karatlık elması 57.5 milyon dolara satın aldı.