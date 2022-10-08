Türkiye Gazetesi

Haberi ilk duyuran Ukrayna medyası köprüde büyük bir patlama olduğunu bildirildi. Ardından Rus haber ajansları yerel yetkililere dayandırarak bir yakıt tankında yangın çıktığını duyurdu.

Habere göre, köprü trafiğe kapatıldı. Köprünün bir kısmında çökme meydana geldiği de gelen görüntüler arasında.

Rusya ile ilhak ettiği Kırım'ı birbirine bağlayan köprü, Kerç Boğazı'ndan geçiyor. Köprüde demiryolu hattı da bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu.” dedi.

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, birkaç ay önce Ukrayna tarafından Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini söylemişti.

Medvedev “Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar.” demişti.

Kırım'da mühimmat deposunda patlama! Savuma bakanlığından açıklama Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda patlamanın nedeninin ‘sabotaj’ olduğunu açıkladı.