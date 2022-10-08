Türkiye Gazetesi

İran, ülke çapında protestolara neden olan Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler yayınladı. 13 Eylül'de çekilen güvelik kamerası görüntülerinde, Mahsa Amini, diğer kadınlarla birlikte, ahlak polisi minibüsünden inip, polis eşliğinde "eğitim sınıfına" götürülüyor. Eğtitim sınıfına girdikten sonra Amini'nin koltuklardan birine oturduğu görülüyor. 28 dakika sonra yerinden kalkan Amini, bir kadın ahlak polisi ile konuşurken fenalaşıyor.

ELLERİNİ YÜZÜNE DOĞRU KAPATARAK YERE YIĞILDI

Fenalaşan Amini'nin ellerini yüzüne doğru kapatarak yere yığıldığı görülüyor. Olay yerine gelen bir sağlık görevlisi ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. 10 dakika sonra ilk yardım ekipleri geliyor. Amini, kalp masajı yapılarak ambulansa taşınıyor ve hastaneye kaldırılıyor. İran bu görüntüleri Amini'nin gözaltında şiddet görmediğine dair kanıt olarak ileri sürdü. Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili olaraksa adli tıp kurumundan da açıklama geldi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Açıklamada Amini'nin ölümünün gözaltında şiddetten kaynaklanmadığı öne sürüldü. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi. 22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölümüyle başlayan eylemler yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Mahsa Amini’nin ölüm nedeni belli oldu Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan ve komaya giren Mahsa Amini'nin ölüm nedeni belli oldu. İran yetkilileri, Mahsa Amini'nin ölümünün dayaktan değil, hastalıktan kaynaklandığını bildirdi.