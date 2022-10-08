Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması üzerine birçok ülkede akaryakıt ve enerji sıknıtısı baş gösterdi. Tasarruf önlemleri peş peşe gelirken, Fransa'daki akaryakıt krizi, sağlık sektörünü de olumsuz etkiledi. Halk, pompa fiyatlarına yansıyan indirimle birliklte istasyonlara akın ederek kuyruk oluştururken, ambulans ve evde bakım hizmetleri de akaryakıt krizi nedeniyle sekteye uğradı.

TEDARİK SIKINTISI KRİZE NEDEN OLDU

Fransa'da pompa fiyatlarına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerindeki grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yaşanan tedarik sıkıntısı, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtı.

Fransa basınındaki haberlere göre, özellikle ülkenin kuzeyinde evde bakım ve ambulans gibi sağlık hizmetleri son günlerde sekteye uğradı. Ulusal Liberal Hemşireler Birliği Başkanı John Pinte, bazı bölgelerdeki akaryakıt sıkıntısının hemşirelerin adreslere sağlık hizmeti götürmesini ve hastaların bakım faaliyetlerini engellediğini duyurdu.

Sınıra yakın bölgelerdeki hemşirelerin Belçika'ya geçip yakıt almak durumunda kaldıklarını aktaran Pinte, durum düzelmediği takdirde uzaktaki sağlık hizmetlerinin ötelenebileceği uyarısında bulundu.



Fransa'da vatandaşlara benzin stoku yapmamaları uyarısı yapıldı.

AKARYAKIT ALIMINDA ÖNCELİK SAĞLIK HİZMETLERİNİN

Bunun üzerine Hauts-de-France ve Calais bölgelerinin valilikleri, istasyonların akaryakıt satışında acil ve zaruri kamusal hizmetlere öncelik tanımasını içeren kararlar aldı. Buna göre belli saatler arasında akaryakıt satışı sadece sağlık hizmetleriyle sınırlandırılırken bidonla benzin satışına yasak getirildi.

İSTASYONLARDA KUYRUK OLUŞTU

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede pompa fiyatlarına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle tedarikte sıkıntı yaşandığını açıklamıştı. Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin taleplerle başlattıkları grevin sürdüğünü ifade ederek, gelecek günler için akaryakıt bulamayacağı endişesiyle istasyonlara giden vatandaşların kuyruk oluşturduğunu belirtmişti.

Hükümet, çözüm için bazı yerlerde ülkenin stratejik stoklarından yararlanmaya ve akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışmasına izin vermişti.

Fransa’da Macron'un tasarruf planına tepki: Üçüncü dünya ülkesi olduk Fransa'da, hükümetin, iki yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı, muhalefet kanadından büyük tepki gördü. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, ‘Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir. Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak." ifadelerini kullandı.

Fransa'da ilginç enerji tasarrufu: Sıcak su günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek Yaptırımların odağında olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısmakla karşılık verdi. Bu hamle enerji krizinin fitilini ateşledi ve şimdiden endişeler başladı. Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.