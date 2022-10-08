Türkiye Gazetesi

IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya yönelik acil finansman desteğini onayladığı ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna'nın acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında 1,3 milyar dolarlık ödeme yapılacağı aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 7 aydan fazla sürenin geride kaldığı hatırlatılarak, savaşın insani ve ekonomik kayıplarının çok büyük olmaya devam ettiği ve bunun da büyük ve acil mali ve dış finansman ihtiyaçlarını beraberinde getirdiği belirtildi. Açıklamada, nüfusun kitlesel olarak yer değiştirdiği, konut ve temel altyapının yok edildiği bir ortamda Ukrayna ekonomisinin 2022'de yüzde 35 daralmasının beklendiği bildirildi.

'GIDA ŞOKU PENCERESİ' DESTEĞİ

IMF'nin açıklamasında, Ukraynalı yetkililerin son derece zorlu koşullarda önemli ölçüde makro-finansal istikrarı sağladıkları için kayda değer bir takdiri hak ettikleri vurgulandı. IMF İcra Direktörleri Kurulu, 5 Ekim'de acil durum finansman araçları kapsamında 'Gıda Şoku Penceresi' programını onaylamıştı.

Fondan yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı bildirilmişti. Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedilmişti.

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