Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken gözler Rus lider Putin’in son hamlesinde. Son dönemde nükleer silah tehdidiyle gündeme gelen Rusya dünyaya büyük korku salıyor. Batılı yetkililer Rusya’nın tehdidine ciddiye alırken Rusya’nın, savaş alanında daha küçük ve taktik bir nükleer silah kullanmaya hazırlanabileceğine dair herhangi bir işaret için yakından takip ediyor.

“PUTİN ŞAKA YAPMIYOR”

ABD Başkanı Joe Biden da ilk defa bu kadar ciddi konuşarak Putin’in tehditleri için ‘şaka yapmadığını’ söyledi. Hatta Biden, geçtiğimiz günkü konuşmasında yaşanacak nükleer bir felaketin dünyaya ‘kıyameti’ yaşatacağını ve insanlığın 1962’den Küba füze krizinden böyle bir tehlikeye en çok şu anda yaklaştığının altını çizdi.

ZELENSKİY BBC’YE KONUŞTU

Ukrayna lideri Zelenskiy de Rusya'nın kendi halkını nükleer bir saldırıya hazırlamaya başladığını söylüyor ancak Putin'in henüz bunu yapmaya hazır olmadığını da sözlerine ekliyor. BBC'ye konuşan Volodimir Zelenskiy, bu tür hazırlıkların 'çok tehlikeli' olduğunun altını çizdi. Ancak Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verdiğini düşünmediğini de ifade etti.

“KONUŞMASI BİLE TEHLİKELİ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin nükleer silah kullanmanın temellerini attığını söyledi ve bu tür silahların kullanılıp kullanılmaması konusunda bir karar verildiğini düşünmediğini, ancak bunun hakkında konuşmanın bile 'tehlikeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

NÜKLEER SALDIRI İÇİN HAZIRLANIYOR

Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta önce Moskova tarafından ilhak edilen toprakları geri aldığı Ukrayna'nın karşı saldırısının ardından Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'da bir nükleer saldırı için 'toplumunu hazırlamaya' başladığını söyledi.

“BUNU YAPMAYA HAZIR DEĞİLLER”

Ukrayna lideri bu tür endişeleri paylaştığını belirtmekle birlikte, bunun Batılı ulusların Ukrayna'yı destekleme konusunda iki kez düşünmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Rus tehdidi olduğunu ve bu konuda kaderci olmak için bir sebep olmadığını da belirtti. Zelenskiy “Bunu yapmaya, kullanmaya hazır değiller. Ama iletişim kurmaya başlarlar. Kullanıp kullanmayacaklarını kendileri de bilmiyorlar” dedi ve ekledi “Bence bunun hakkında konuşmak bile tehlikeli.”

Rusya-Ukrayna çatışması adım adım nükleer savaşa doğru gidiyor Ukrayna lideri Zelenskiy “NATO, Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini kaldırmalı; önleyici vuruşlar yapmalı” derken Kremlin Sözcüsü Peskov “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” diye cevap verdi.