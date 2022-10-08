Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna işgalinin üzerinden 7,5 ay geride kalırken bugüne dek yüz yüze görüşmeyi reddeden Rus lider Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ilk defa bir araya gelebilir. İki lider Endonezya’nın Bali kentinde gerçekleşecek olan G20 zirvesine katılmayı kabul ettiğini bildirdi.

İKİ LİDER ENDONEZYA’DA BİR ARAYA GELECEK

Endonezya'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Husin Bagis, basına yaptığı açıklamada iki liderin de 15-16 Kasım'da yapılacak zirveye katılmayı kabul ettiğini söyledi. Bagis, “Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bu durum kolay olmayacak. Hangi otele yerleştireceklerine karar veriyoruz” diyerek gerilimi önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

BİDEN’DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ VERDİ

Ukrayna hükümeti ise Endonezyalı elçinin sözlerine rağmen Zelenski'nin Bali'ye gitme konusunda kesin kararını vermediğini bildirdi. Daha önce basına yansıyan haberlerde, Endonezya hükümetine Putin'i G20 zirvesine davet etmeme konusunda çağrılar yapıldığı bildirilmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, zirvede Putin'le görüşebileceğinin sinyalini vermiş, Rus liderin “nükleer silah kullanma tehditlerinin” Küba Füze Krizi'nden bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük nükleer tehdit olduğunu söylemişti.

Zelenskiy’in batıya çağrısı Rusya'dan tepki çekti! Sözcüsü açıklamak zorunda kaldı: ‘Nükleer savaş açın demiyoruz’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Ekim günü konuşmasında NATO'nun rolünün Rusya'nın nükleer silah kullanmasını imkansız hale getirmek olduğunu söyledi. Zelenskiy’in ‘yeterince açık’ olmayan açıklamalarını sözcüsü yanlış anlaşılmaların ardından açıklamak zorunda kaldı.