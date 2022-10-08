Türkiye Gazetesi

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarına bir yenisi daha ekleniyor. 'Giacobinids' olarak da bilinen 'Draconid' meteor yağmuru, bu akşam (8 Ekim) gökyüzünü aydınlatacak

Gökbilimciler, en fazla meteorun 8 Ekim'de gün batımından sonra görülebileceğini ancak dolunay nedeniyle güçlükle seyredilebileceğini belirtti. Meteor yağmurunu izlemek için ideal koşullar yok ancak dolunay yükselmeden önce alacakaranlıkta görmek mümkün olabilecek.

Meteor yağmurunun 10 Ekim'e kadar devam edeceği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK

Meteor yağmuru için en iyi gözlem noktasının Türkiye'nin de dahil olduğu Kuzey Yarım Küre olduğu ancak Güney Yarım Küre'den de görülebileceği bilgisi paylaşıldı.

Adını Draco Takımyıldızı'ndan aldığı bilinen Dranonids, yer yıl ekimde gökyüzünü aydınlatan iki meteor yağmurundan biri. İkinci meteor yağmuru Orionids'in ise 21 Ekim'de zirve yapacağı kaydedildi.​​​​​​​

ABD'de gökyüzünde görülen cismin ne olduğu ortaya çıktı ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen 'gizemli' cisim günlerdir ABD'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak cismin ne olduğu ortaya çıktı. Gökyüzünde parlayarak geçen cismin bir roket olduğu anlaşıldı.