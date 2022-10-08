Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) Prag'da düzenlenen ilk toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un teklifiyle toplanan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesi damga vururken, burada Fransa lideri Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Macron'a "Seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi. Bu sözler sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan videoları arasına girerken, gözler Macron'a çevrildi.

MACRON TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

"Fransız lider Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunun cevabı merak edilirken, CNN Türk Paris temsilcisi bu konuyu Macron'la görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı ile kısa da olsa konuşma şansı yakaladığını belirten temsilci, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Macron'a yaptığı davet karşısında Fransız liderin 'G20 zirvesinden sonra geleyim' önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Ben de bunu Macron'a sordum. 'G-20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz, nasıl düşünüyorsunuz?' dedim. Macron zamanlama sorunun çok önemli olduğunu belirtti. Şu anda son derece yoğun bir dünya gündemi var. Krizler, zirveler peş peşe geliyor. Bu zamanlamaya dikkat çekti ve 'tek sorun zamanlama sorunu' dedi ve ekledi: 'Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor'."

Fransız lider, görüşmenin yılbaşından önce de olabileceğini belirterek, "Olmaması için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın teklifi zirveye damga vurdu: Macron seni de alalım buraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu.