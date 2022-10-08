Türkiye Gazetesi

San Antonio şehrinde gece yarısı yaşanan olayda polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi. Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Amerikalı hemşire Kars’ta sağlık buldu Amerikalı hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars’ı tercih etti. Başarılı bir ameliyat geçiren hemşire, ABD'ye döndü.

Bakan Soylu 'ABD ilk kez bizden bir şey istedi' diyerek açıkladı: Mersin'deki eylem Amerika merkezli Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevi saldırısına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu eylemin Amerika merkezli bir eylem olduğunu belirterek, "Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, "Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz" dediler dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat Teşkilatımız, "Siz ilk önce PKK’ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz" diye" ifadelerini kullandı.

Tehdit etmişti... Dediğini yaptı mı? Kuzey Akım'da Amerikan oyunu ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 boru hattının ortadan kaldırılacağı yönünde tehdit etmişti. Kuzey Akım 1 ve 2’de meydana gelen gelişmeler akıllara ‘Patlamalar kaza mı yoksa sabotaj mı?’ sorusunu getiriyor.