Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım ile kara bağlantısı koptu. Kırım işgali sonrası inşa edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki Kerç Köprüsü, olağanüstü patlamalar sonrası devre dışı kaldı. 2018 yılında Rusya lideri Vladimir Putin tarafından açılışı yapılan ve Moskova’nın “kırmızı çizgileri” arasında gösterdiği Kerç Köprüsü’nün havaya uçurulmasından Ukrayna sorumlu tutuldu. Putin’in doğum gününde gerçekleşen sabotaja cevapsız kalmayacağı belirtilirken, bu karşılığın şekli merak konusu. Kırımlı uzman Ahmet Kırımlı, Kerç’in saf dışı bırakılması ile Rusya’nın Ukrayna cephesine yapacağı silah, asker ve cephane sevkiyatının ciddi zarar göreceğini söyledi. Kırımlı “Şu an Kırım’da 1 milyonu aşkın Rus askeri ve görevli var. Hem işgal sonrası getirilen Rus siviller hem de asker ve diğer görevliler büyük panik içerisinde. Rusların şah damarı kesildi ve bu durum bir tür kuşatma niteliği de taşıyor” dedi. Köprünün günlük 30 bini aşkın araç ve ortalama 70 bin kişi ile birlikte 35.000 ton yük taşıma kapasitesinde olduğu rapor ediliyor.

Uluslararası uzmanlar, Kerç Köprüsü saldırısına verilebilecek cevaplar arasında sınırlı nükleer saldırı ihtimalini dillendiriyor. Kırımlı uzman Ahmet Kırımlı “Moskova’nın Kırım bağlantısı kopmakla birlikte Mariupol, Herson ve Zaporijya cephelerine yaptığı sevkiyatta ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Ukrayna ordusu Herson kapılarına dayandı. Şayet Herson’a girerse Ruslar için hem bölgeden hem de hem de Kırım’da çıkış kapıları kalmayacak. Kerç’in bu açıdan hem Rusya-Kırım hem de Kırım sınırındaki savaş cepheleri açısından çok büyük önemi vardı. Henüz kimse üstlenmese de bu saldırı savaşın sonucuna etki edebilecek önemli bir hamle” ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusu yılbaşına kadar Kırım’a girebilir.

TÜM DENKLEMLER DEĞİŞEBİLİR

Ahmet Kırımlı’ya göre Ukrayna ordusunun Herson’u ele geçirmesi tüm denklemi değiştirebilir. Yılbaşına kadar Kırım yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçebilir ve Ruslar 2022 saldırıları öncesi pozisyona kadar gerileyebilir. Kırımlı, Rusların geçtiğimiz günlerde köprü ile ilgili ‘her türlü tehlikeye karşı tedbirlerimiz mevcut’ açıklamasına dikkat çekti. Kırımlı uzman, “Köprünün bu şekilde devre dışı bırakılması elbette ‘dünyanın ikinci büyük ordusunun’ fiyasko zincirinin devamıdır. Sömürge ne olursa olsun, ister dünyayı, ister kendi halkını sömürmenin bir sonu vardır. Savaş bu sadece sen değil seni de vururlar, Ukrayna acılar içinde varlığını koruma mücadelesini veriyor’ diye konuştu.

MOSKOVA: PATLAMA OLDU, KİEV: BU DAHA BAŞLANGIÇ

Kerç Köprüsü’ndeki patlamayı Rus haber ajansları ilk olarak “yakıt tankında yangın çıktı” diye duyurdu. Ancak daha sonra Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Saat 06.07’de Kırım köprüsünün kara yolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demir yolu ile Kırım’a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi” ifadelerine yer verildi. Rusya Soruşturma Komitesi 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve, kamyonun sürücüsünün kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’e olay hakkında bilgi verildiğini ve özel soruşturma komisyonu oluşturulduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak “Kırım, köprü, başlangıç. Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil” yorumunda bulundu.

Ukrayna’dan Putin’e ‘Kırım’ mesajlı kutlama: Doğum günün kutlu olsun Sayın Başkan Dün 70. yaş gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov'dan kızdıracak bir kutlama mesajı gitti. Danilov, sol tarafta Kırım Köprüsü'nün yandığı ana dair, sağ tarafta ise Marilyn Monroe'nun, "Doğum günün kutlu olsun Sayın Başkan" şarkısını söylediği anlara dair bir video paylaştı.

Kırım Köprüsü'nde patlama: 3 kişi hayatını kaybetti Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü’nde yakıt tankından çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldi. Çökme meydana gelen köprü trafiğe kapatıldı. Rusya, "Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini" açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.