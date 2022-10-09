Türkiye Gazetesi

11 yıl önce iç savaşın başladığı Suriye’den 450 bin kişiyi kabul eden Almanya, yaklaşık 7,5 ay önce Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’dan 1 milyon sivile kapısını açtı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kaydedildiğini belirtti. Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser “Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık” ifadesini kullandı. Faeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı. “Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor” diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'e Nansen Mülteci Ödülü layık görüldü Uluslararası toplum her ödül ve yarışmada yaptığı politik yaklaşımını bu kez Nansen Mülteci Ödülü'nde sergiledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yıl ki ödülü, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi. Türkiye, uzun yıllar milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı halde henüz bu ödüle layık görülmedi.

Biden yönetimi 2023'te 125 bin mülteci kabul edecek ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen sene ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.