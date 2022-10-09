Türkiye Gazetesi

Ferhat Ekinci | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceğini açıklamasından sonra, iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir evreye giriyor. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Adana Mutabakatı’nın genişletilip Esad’la iş birliğine gidilebilmesi hâlinde Türkiye’nin kazançlı çıkacağını söyledi. Erdoğan’ın “İşler yokuşa sürülüyor, bizim de alternatifsiz olmadığımızı bilmeleri lazım” açıklamasını hatırlatan Özülker, olası Erdoğan-Esad görüşmesinin Kazakistan’da gerçekleştirilecek Orta Asya Zirvesi’nde olabileceğine işaret etti. Özülker “Ne Cumhurbaşkanı Esad’a gider ne de Esad ülkesini terk edip buraya gelebilecek konumda. Orta Asya sorunlarıyla ilgili yapılacak toplantılar var önümüzde. Oraya gidilebilir, o da uzak olmayan bir gelecekte yapılacak bir toplantı. Erdoğan, ismini vermeden önümüzdeki toplantılardan söz etti. Bunu Asya grubu olarak adlandırdılar” şeklinde konuştu.

Esad’la yapılacak mutabakat sonrası Türkiye’nin birçok kazanımı olacağını belirten Özülker, sözlerini şöyle sürdürdü: Esad’la bir mutabakat sağladığınız takdirde sığınmacıları gönderebilirsiniz. Her hâlükârda Esad geçmişte Adana Mutabakatı kapsamında bizimle iş birliği yapmayı kabul etmişti. Bunu daha da geliştirerek Esad’ı da işin içine sokmak suretiyle PKK ile mücadelemizi daha da başarılı bir noktaya taşıyabiliriz. Adana Mutabakatı bize Suriye topraklarında PKK ve diğer unsurları kontrol altına alma hakkını tanır. Dolayısıyla Suriye, kendi topraklarında birlikte hareket ettiğimizde cereyan edecek bu olaylarda daha etkili bir pozisyon oluşturacak.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı ve Emekli Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar da bir an önce Suriye’de istikrarlı bir ortamın oluşması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: Suriye’deki çözülmesi gereken sorun bir an önce istikrarlı ortamın sağlanması. Biz orada güvenir ortamı oluşturabilirsek buraya insanlar tekrar döner ve burada kendi hayatlarını daha iyi bir şekilde devam ettirebilirler. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği konu da bu. Diyor ki ‘Ben bu insanların iyiliği için istikrarlı şekilde ülkelerine dönmeleri, vatanlarına dönmeleri hayatlarını sürdürmeleri için ben gerekirse Esad’la da konuşurum.’ Zaten Türkiye daha önce bunun çalışmasını yaptı, ‘Bunu daha üst seviyede taşıyabilirim’ mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti saati gelince Esad’la görüşürüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükûmet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’ne katıldı.