Türkiye Gazetesi

Rusya 4 bölgede ilhak kararı aldı ancak Ukrayna ordusu kaybettiği toprakları geri almak konusunda kararlı ve Herson’u yeniden ele geçirdiğini duyurdu. Savaşta dönüm noktası ise Rusların stratejik liman kentini kaybetmesiysi oldu. Böylece Rus birliklerinin ikmal yolları kesildi. Putin bu gelişme ile daha zor durumda kaldı.

Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilhak ettiğini açıkladığı doğu bölgelerinde kontrolü ele geçirirken Rus lider adım adım hezimete ilerliyor. Türkiye gazetesi editörü Gülcan Ayboğan Rusya’nın son dönemde kaybettiği cepheleri sizler için araştırdı.







'Operasyon'dan nükleer imhaya... Putin'in ilhak kararı sonrası olası senaryolar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 bölgeye ilhak kararı almasının ardından bölgedeki gerilim iyice yükseldi. Bu bölgelere yapılacak en ufak bir müdahaleyi Rusya kendi topraklarına saldırı kabul edecek. Peki bundan sonra neler olabilir? İşte ilhak kararı ile oluşabilecek olası senaryolar...

Putin imzayı attı! Kerç Boğazı'nda güvenlik artırılacak Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.