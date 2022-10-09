Türkiye Gazetesi

Belçika'nın Antwerp şehrinde 23 yaşındaki Shanti De Corte, Mart 2016'da DEAŞ tarafından Brüksel Havaalanı'nda düzenlenen ve 32 kişinin öldüğü terör saldırısından çok etkilendi. Depresyona giren De Corte travma geçirdi. Fiziksel olarak herhangi bir darbe almamasına rağmen olayın şokunu bir türlü atlatamayan kadın iki kere intihar teşebbüsünde bulundu.

ÖTENAZİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

De Corte, teşebbüslerinin başarısız olması üzerine hayatına son verilmesi için doktorlardan yardım istedi. Doktorlar, fiziksel olarak hiçbir rahatsızlığı bulunmayan kadının ötanazi talebini uygun buldu ve kadın 7 Mayıs’ta bu şekilde hayatını kaybetti.

Belçika kanunları, “Hafifleştirilemeyen, sürekli dayanılmaz fiziksel veya zihinsel acı çeken" hastalara ötanazi yapılmasına müsaade ediyor. Bu konuda herhangi bir yaş sınırı da bulunmuyor.

"GERÇEKTEN ŞOK EDİCİ"

Fiziksel açıdan tamamen sağlıklı bir kişiye ötanazi yapılması ise tepki çekti. Dignity in Dying ve bazı kuruluşlar kanun değişikliği yapılması için harekete geçti. Christian Concern kurumundan Andrea Williams, “Sağlıklı ancak travma geçirmiş 23 yaşındaki bir çocuğa bakılmak yerine ötanazi yapılması gerçekten şok edici. Uygun yardımla, uzun ve güzel bir hayat yaşayabilirdi. Bu vaka, kanunlarda ötanazi konusunda zeminin ne kadar kaygan olduğunu gösteriyor” dedi.

Hollanda’da ötenazi teklif edildiği için Türkiye’ye getirilen genç kızın babası konuştu: O nefesi Allah verir, Allah alır Hollanda’da aylarca tedavisi gerçekleştirilmeyen ötenazi teklif edilen 36 yaşındaki kanser hastası Funda Gök, dün Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirildi. Genç kızın babası Halil Gök, “Bize ‘iğne vuralım, öldürelim, acı çekmesin' dediler. Çocuğum nefes alıyor, o nefesi Allah veriyor, Allah alır dedim. İkinci defa öldürelim dediler, elimiz kolumuz bağlandı. Uçağı gönderdiler, geldik, inşallah iyi olacak” dedi.

Eşini öldüren koca ötenazi istedi Sultanbeyli’de eşini uykudayken bıçaklayarak öldüren sanığın, “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın ilk celsesinde verdiği ifadesi ortaya çıkan sanık, “Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum. Tahliyemi istemiyorum. Cezaevinde yatacağım” dedi.