Türkiye Gazetesi

Ülkede, parlamentodaki partilerden yalnızca aşırı sağcı Özgürlük Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Yeşiller Partisi'nin eski genel başkanı ve mevcut cumhurbaşkanı Van der Bellen bağımsız aday oldu. Bellen'in oy oranı anketlerde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI VAN DER BELLEN OYUNU KULLANDI

Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başkentin 3’üncü bölgesindeki bir ilkokulda eşi Doris Schmidauer ile oyunu kullandı.

Alexander Van der Bellen, eşi ile birlikte oyunu kullandı

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den 'tahıl koridoru' övgüsü: Türkiye açlık krizini önledi Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, tahıl krizinin aşılması için Türkiye'nin çok önemli işlere imza attığını belirterek, "Sevkiyat yapılamasaydı Afrika ve Orta Doğu'da açlık kriziyle karşı karşıya kalınırdı" dedi.

Avusturya'dan itiraf gibi açıklama: Savaş uzun sürecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında verdiği mesajların yankıları Batı’lı ülkelerde sürüyor. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının Ukrayna’daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle "savaşın uzun süreceğini" söyledi.