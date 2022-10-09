Türkiye Gazetesi

Kızının 9'uncu yaş gününden arabayla eve dönen 47 yaşındaki Phil Paxson, GPS kullanırken yanlış yönlendirme sonucu köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti.

Talihsiz adamın kayınvalidesi Linda McPhoee Koeing, Facebook'taki son paylaşımında; Phil Paxson'ın hayatını kaybettiği 29 Eylül akşamı kızının 9'uncu yaş gününden arabayla eve döndüğünü, karanlık ve yağmurlu havada yönünü bulmak için GPS kullanırken 'nehre kapılmış' bir köprüden aşağı düştüğünü söyledi.

"TAMAMEN ÖNLENEBİLİR BİR KAZAYDI"

Aile, yerel yetkililerin alabileceği önlemler düşünüldüğünde Paxson'ın ölümünün 'önlenebilir' olduğunu söyledi. Koeing, Facebook'ta şunları yazdı: "Yol, 47 yaşında iki kız babası bir adamın ölümünü önleyecek herhangi bir bariyer veya uyarı işaretinden yoksundu. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek. Tamamen önlenebilir bir kazaydı."

"KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMEDİ"

47 yaşında hayatını kaybeden Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye şunları söylemişti: "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum."

"BARİYER VEYA BARİKAT KURULMALIYDI"

Yaşanan trajedinin ardından polisler WSCOTV'ye, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu söyledi. Otoyol Devriyesi'nden Çavuş Brian Black, WSCOTV'a yaptığı açıklamada "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. İmarcı, burası özel mülk. Eyalet korumasında değil" ifadeletini kullandı.

Köprüden kimin sorumlu olduğu belirsiz olsa da Paxson'ın ailesi cenazeyi ve diğer masrafları desteklemek için bir GoFundMe (kitlesel fonlama platformu) düzenledi.

GPS'le takip ettiği kızını canice öldürmüştü: Katil babanın cezası belli oldu Balıkesir'de 2019 senesinde doktor olan kızının aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izleyip, silahla öldüren cani babaya yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiği öğrenildi.