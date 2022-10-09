Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.
Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Pendik'te kimyasal ürün fabrikasında yangın! Pendik’te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı: 17 yaşındaki Büşra cinayete kurban gitmiş Gebze’de bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki Büşra’nın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından cinayet şüphesi üzerine harekete geçti. Hayatını kaybeden genç kızı annesinin eski erkek arkadaşının öldürdüğü, katil zanlısının delilleri karartmak için de yangın çıkarttığı belirlendi
Kocaeli'nde bir dairede çıkan yangında 17 yaşındaki kızın cesedi bulundu! Kocaeli'nde bir dairede yangın çıktı. Müdahaleye giden ekipler 17 yaşındaki kızın cesedini buldu. Durumdan şüphelenen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.