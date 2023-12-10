Ahmet Davutoğlu ilk seçimleri işaret etti, adaylığını şimdiden duyurdu!

10 Aralık 2023 21:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 21:50

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

14 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere CHP listelerinden katılan ve Meclis'e 10 milletvelili ile giren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul ilk kongresinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Davutoğlu, "Hayaliniz ve idealleriniz harekete geçecek. Gelecek Partisi tek başına iktidarın ve cumhurbaşkanı adaylığının öncüsü olacak" dedi.

"İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyen Davutoğlu, 14 Mayıs'taki genel seçimlerde altılı masada yer almış ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemişti.

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİRMİŞTİ

Gelecek Partisi 2023 genel seçimlerine CHP listelerinden seçime girmiş ve CHP listelerinden Gelecek Partisi için 19 kişilik yer ayrılmıştı. Seçimlerin ardından Davutoğlu'nun partisinden 10 kişi milletvekili olmuştu.