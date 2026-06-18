Soğuk Savaş yıllarından bu yana yabancı istihbarat servislerinin faaliyetlerine sahne olan Berlin'de yürütülen operasyonlar, Alman makamlarının hazırladığı son rapora da yansıdı. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (LfV Berlin) yayımladığı yıllık raporda, Rusya, İran ve Çin'in yanı sıra Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) faaliyetlerine de yer verildi.

Soğuk Savaş yıllarından bu yana ajanların mücadele alanı olan Berlin'de yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri alarm verici boyutlara ulaştı.

Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (LfV Berlin) yayımladığı yıllık rapora göre, Alman başkentinde en aktif faaliyet yürüten yabancı istihbarat servisleri Rusya, İran, Çin ve Türkiye olarak sıralandı.

"MİT, BEYAN EDİLMEMİŞ ELEMANLARIYLA SAHADA ÇOK AKTİF"

Belgelerde "İstihbarata Karşı Koyma ve Ekonomik Güvenlik" başlıklı yedinci bölümünde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Berlin’deki faaliyetleri mercek altına alındı.

Alman iç istihbaratı, MİT'in Türk güvenlik mimarisinin merkezinde yer aldığını ve resmi olarak deklare edilmiş diplomatik görevlilerin yanı sıra beyan edilmemiş çok sayıda gizli elemanıyla kentte son derece yoğun bir takip ve istihbarat ağı kurduğunu kaydetti.

Raporda, Türk istihbaratının birincil öncelikli hedefinin terör örgütü PKK ve yandaşları olduğu belirtilirken, operasyon ve izleme faaliyetlerinin aynı zamanda FETÖ üyelerini de mercek altında aldığı kaydedildi.

Ayrıca MİT'in, bilgi toplama süreçlerinde devlete sadık Türk vatandaşları ile Türk kökenli göçmenlerin desteğini aktif bir şekilde kazanmaya çalıştığına dikkat çekildi. MİT'in internet sitesindeki online ihbar formunun, "Türk devlet yönetimi tarafından düşman olarak görülen kişi ve kuruluşların ihbar edilmesini" kolaylaştırdığı; bu ihbarlar neticesinde Türkiye'ye giriş ya da çıkış yapan kişilerin pasaport kontrollerinde "terör propagandası" gibi suçlamalarla kısıtlayıcı tedbirlere maruz kalabildiği aktarıldı.

PKK BERLİN'DE NE YAPIYOR?

Alman istihbaratı, ülke genelinde terör örgütü PKK ve DHKP-C'nin Berlin'dekieylemselliğine dair de güncel veriler paylaştı. Raporda, Berlin genelinde PKK’nın 1100, DHKP-C’nin ise 30 aktif destekçisinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Türkiye’de yürütülen "Terörsüz Türkiye" başlıklı çözüm süreci kapsamında silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve örgütsel yapısını feshettiğini iddia eden PKK ile ilgili dikkat çekici bir tespitte bulunuldu: Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, örgütün dağılma açıklamalarına rağmen Berlin'deki PKK taraftarlarının terörist faaliyetlerden uzaklaştığına dair sahada hiçbir emare görülmediğini ve barış sürecini gerçekten benimseyip benimsemeyeceklerinin henüz belirsiz olduğunu not düştü.

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