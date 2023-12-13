BAĞIRSAKTA BÜYÜYEN BEBEK NEDİR? Tıp dünyası şokta! Mide şikayetiyle doktora gitmişti...

Bağırsakta büyüyen bebek nedir? Tıpta literatüre geçecek yeni bir vaka ile karşılaşıldı. ABD'eki New England Journal of Medicine hastanesine bavşuran 37 yaşındaki bir kadın, mide şikayeti ve karın bölgesindeki şişkinlik nedeniyle doktora başvurmuştu. Araştırmalar sonucunda kadının 23 haftalık gece olduğu anlaşıldı. Ancak bu normal bir gebelik değildi. Peki bağırsakta büyüyen bebek nedir, nasıl anlaşılır? İşte tüm detaylar...

BAĞIRSAKTA BÜYÜYEN BEBEK NEDİR?

Bebek ana rahminde değil hayati organların olduğu karın boşluğunda (mide ile bağırsak arasındaki boşlukta) büyüyordu. Doktorlar karın hamileliği (rahim dışında hamilelik) teşhisi koyduğu kadın o an hayatının şokunu yaşadı! Adı açıklanmayan kadın hamileliğinin 29’uncu ayında doğum yaptı ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve bebeği 3 ay sonra taburcu edildi.

GASTROŞİZİS NEDİR?

Gastroşizis, bir doğum kusurudur. Bebeğin bağırsaklarının veya bazen diğer bazı organlarının bebeğin karnında bulunan delikten dışarı çıkması durumudur. Bebek anne karnında bir kordon ile anneye bağlıdır. Bebeğin kordonunun bulunduğu kısmın hemen yan tarafında bir delikten karnın içinde bulunması gereken bağırsakların veya nadiren midenin karın dışına çıkmasına gastroşizis denilmektedir. Bu delik büyük ya da küçük olabilir. Gastroşizis gebelik sırasında erken dönemde belli olur. Bu delik genelde göbek deliğinin sağ kısmında olur. Bu durumda bağırsaklar koruyucu bir kese ile kaplanmadığı ve amniyotik sıvıya maruz kaldığı için tahriş olabilir. Bu da bağırsakların şişmesine neden olabilir. Bağırsaklar, nadiren de olsa mide veya ürogenital yapılar amniyon sıvısı içinde serbest biçimde kalır.